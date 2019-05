Husref Musemić, tvorac šampionskog Sarajeva: Još ne znam ostajem li na "Koševu"

Iako je predvodio Sarajevo do najvećeg klupskog uspjeha u istoriji, trener Husref Musemić još uvijek ne zna hoće li ostati na klupi koševskog premijerligaša. Dok većina velikih klubova posao sa trenerima sklapa i prije nego li završi sezona, najtrofejnijem treneru "bordo tima" još uvijek nije ponuđeno da produži ugovor koji mu ističe za nešto više od mjesec dana, što dodatno podgrijava sumnje o njegovoj sudbini na klupi FK Sarajevo.

Kolo prije kraja BHT Premijer lige fudbaleri Sarajeva osvojili su po treći put titulu prvaka od kada se igra Premijer liga BiH (od sezone 2002/03), a šestu u istoriji kluba. Iza "bordo tima" je najuspješnija sezona u istoriji, s obzirom na to da su prvi put osvojili duplu krunu (prvenstvo i Kup). Glavni junak među navijačima Sarajeva, koji su burno proslavili naslov nakon pobjede nad Zvijezdom 09 (4:0), prvo na "Koševu", a zatim i u centru grada (Vječna vatra), je Husref Musemić. Sezona za Musemića počela je burno i turbulentno, njegovim i klupskim najvećim porazom u istoriji od Atalante (0:8).

"U fudbalu se danas sve brzo mijenja. Taj poraz od 0:8 je sigurno promijenio raspoloženje, na našim prostorima se odmah dovode u pitanje reference trenera. Tada su neki priželjkivali smjenu, ali Uprava kluba se odlučila na drugi potez i to se pokazalo kao dobar potez, bar što se tiče naše lige", prisjetio se Musemić ljeta prošle godine i dodao:

"Malo ko je tada vjerovao da ćemo uzeti ijedan trofej. Fudbal je pokazao koliko je nepredvidiv. Na kraju naporne sezone, mislim da smo zasluženo osvojili duplu krunu. Po nekima smo igrali najljepši fudbal. Kada radite posao sa sto posto mogućnosti, emocijama i snagom, onda morate biti sretni kada dođe do ovoga."

Trofejni stručnjak naglašava da su za njega najveći dobitak ove sezone navijači, koji su od početka vjerovali u njega i ekipu koja je bila pod velikim pritiskom.

"Po mom mišljenju, najveći su dobitak navijači, posebno na 'Koševu'. Postali su strpljiviji, podržavali su nas do kraja. Nije bilo tog pritiska da moramo postići pogodak do pete ili desete minute. To je velika stvar, na to ljudi malo obraćaju pažnju, ali ja obraćam. Takođe, afirmisali smo veliki broj igrača", ističe tvorac šampiona sa "Koševa".

Nakon osvojene duple krune, u taboru novih šampiona ostala je još jedna velika diilema, a to je hoće li Musemić i naredne sezone predvoditi Sarajevo. Već neko vrijeme u javnosti se spekuliše o Musemićevoj sudbini, čak se spominje da mu čelnici kluba na čelu sa većinskim vlasnikom Ngujenom Hoai Namom (bio prisutan na proslavi) neće produžiti ugovor.

"Još nismo razgovarali na tu temu, sve je bilo podređeno završnici Kupa i prvenstva. Ne znam šta će biti, iako je u ugovoru postojala klauzula da je trebalo do sada da razgovaramo. Vidjećemo u narednim danima šta će biti", zaključio je Musemić, koji bi sigurno ostao na klupi da se pitaju navijači Sarajeva.

Treba istaći da su na ovosezonskom uspjehu FK Sarajevu čestitali mnogi sportski kolektivi, a među njima i najveći rivali, Željezničar, Zrinjski i Široki Brijeg.

BHT Premijer liga BiH

1. Sarajevo 32 20 7 5 66:20 67

2. Zrinjski 32 19 7 6 46:22 64

3. Široki Brijeg 32 13 14 5 36:22 53

4. Željezničar 32 13 8 11 40:32 47

5. Čelik 32 11 9 12 29:48 42

6. Radnik 32 9 14 9 28:26 41

7. Mladost 32 11 7 14 33:44 40

8. Sloboda 32 10 8 14 22:30 38

9. Zvijezda 09 32 9 10 13 33:45 37

10. Tuzla siti 32 9 9 14 32:41 36

11. Krupa 32 8 9 15 39:45 33

12. GOŠK 32 5 8 19 23:52 23

Rezultati 32. kola: Krupa - GOŠK 4:0, Željezničar - Čelik 1:2, Sarajevo - Zvijezda 09 4:0, Sloboda - Mladost 0:1, Široki Brijeg - Radnik 2:1, Zrinjski - Tuzla siti 5:1.