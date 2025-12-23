I Čelsi ušao u trku za Semenja

Fudbaler Bornmuta Antoan Semenjo mogao bi u zimskom prelaznom roku da se preseli u Čelsi - koji je otvorio pregovore sa "trešnjicama", saznaje Skaj Sports.

Dvostruki prvak Evrope se pridružio Mančester junajtedu, Mančester sitiju i Liverpulu u trci za krilo Bornmuta.

Klub sa "Stamford Bridža" pitao je Bornmut pod kojim uslovima bi bio voljan da proda Semenja. Uslove eventualnog transfera i jedan je od više klubova koji prate situaciju.

Reprezentativac Gane u ugovoru ima otkupnu klauzulu od 65 miliona funti koja stupa na snagu 1. januara. Ona se sastoji od 60 miliona funti fiksno, uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse.

Klauzula neće biti aktivna tokom čitavog prelaznog roka, već samo u inicijalnoj fazi – "trešnjice" sebi na taj način obezbjeđuju vrijeme da pronađu adekvatnu zamjenu.

Ukoliko 25-godišnjak ne promeni sredinu u januaru, otkupna klauzula će biti manja po završetku sezone.

Mančester junajted i Mančester siti i dalje su ispred ostalih klubova i vode izjednačenu trku za njegov potpis.

Trener "crvenih đavola" Ruben Amorim opisao je Semenja kao "posebnog igrača“ uoči utakmice protiv Bornmuta, u kojoj je Antoan postigao gol u remiju 4:4.

Ipak, Liverpul takođe zainteresovan naročito pošto je napadač Redsa Aleksander Isak nedavno doživio tešku povredu i očekuje ga duža pauza.

Totenhem je bio zainteresovan za Semenja tokom ljeta i ranije ove sezone, ali se sada okrenuo drugim opcijama.

Semenjo je ove sezone postigao osam golova u Premijer ligi.

Bonrmut je nakon impresivnog starta sezone upao u krizu – tim Andonija Iraole ne zna za trijumf još od 26. oktobra – i zauzima 15. mjesto na tabeli sa 22 boda.