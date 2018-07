I švedski fudbaler "sklopio" orla

Defanzivac Švedske Pontus Janson sklopio je šake u obliku albanskog dvoglavog orla pred meč Švedske i Švajcarske u osmini finala Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Pojedini Albanci su to doživjeli kao provokaciju, pa je Janson u ponedjeljak bio predmet kritika na društvenim mrežama, a Šveđanin poručuje da u njegovom potezu nema politike.

On je orla pokazao na treningu Švedske pred meč sa Švajcarskom, kao što su uradili Granit Džaka i Đerdan Šaćiri kada su dali golove protiv Srbije u grupi E. Međutim, on kaže da to radi od djetinjstva.

"U vezi sa mojim orlom danas. Nije to imalo nikakve veze sa Švajcarskom i politikom, samo nešto što sam radio od kad sam bio klinac za moje drugare Albance. Zato uživajmo u fantastičnoj utakmici sutra i u dobroj atmosferi na stadionu", napisao je Janson na Instagramu.

Švajcarci nisu uspjeli da preokrenu i protiv Švedske kao protiv Srbije, pa su Šveđani golom Emila Forsberga iz 66. minuta prošli u četvrtfinale Mundijala.

Pontus Jansson provoca Xhaka e Shaqiri con gesto aquila albanese https://t.co/7XxKT000X3 pic.twitter.com/TOzc1mLzsl — Blitz quotidiano (@BlitzQuotidiano) July 3, 2018

(B92)