Ibra bocnuo Švajnštajgera

Fudbaler Los Anđeles Galaksija, Zlatan Ibrahimović, ne propušta prilike da se našali.

Ovaj put je to učinio sa starim prijateljem Bastijanom Švajnštajgerom, kog je sreo i kao iz topa "bacio" foru.

"Prijatelju, izgledaš dobro za nekog ko ima 50 godina", nasmijao je Ibra Nijemca, koji je dobro znao unaprijed šta ga čeka.

Mnogim fudbalskim nostalgičarima se probudila sjeta kada su ih vidjeli, naročito kada se pridružio Vejn Runi...

Što se samog vica tiče, da sve bude zabavnije, Ibra ima 37 godina i stariji je četiri godine od Švajnija. Jedno je sigurno, atmosfera na MLS ol staru je vrhunska.

Zlatan roasting Schweinsteiger: "My friend you are looking sharp for being 50-years-old!“ (via @MLS) pic.twitter.com/ZWlNtz8Ocd