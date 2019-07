Ibra ponovo oduševljava: Sastavio najbolji tim ikada i nasmijao svijet

Iskusni švedski napadač Zlatan Ibrahimović izabrao je najbolji tim svih vremena, a u njemu se na svakoj poziciji nalazi samo jedno ime - Zlatan!

Ibra se odlučio za formaciju 4-3-3, a na svaku poziciju je stavio sebe. Dakle, na terenu je 11 Zlatana. Naravno i ovaj idealan tim nazvao je FK Zlatan, prenosi "Kurir.rs".

Nedostaje samo trener, to je primijetio i sam Ibrahimović. Međutim, našao je rješenje: Možda će i trener biti Zlatan.

Uslijedio je i jako zanimljiv komentar: "Naravno, bez zamjena. Zašto bi Zlatanu trebala zamjena?"

Sjajni napadač trenutno igra za Los Anđeles Galaksi i ove sezone je postigao 13 golova na 15 odigranih utakmica.

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc