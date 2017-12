Ibrahimović: Bog je stigao

Zlatana Ibrahimovića krasi nevjerovatna harizma, gdje god se pojavi dominira svojom pojavom, a izuzetak nije bio ni legendarni Old Traford.

Iako je Mančester junajted i ljudi zaposleni u njemu bio svedok brojnim legendama, dolazak Šveđanina nije ostavio domaćine ravnodušnim.

Kako je izgledao prvi dolazak Šveđanina u Mančester prošlog ljeta, svijetu je otkrio njegov saigrač Huan Mata.

"Kad je stigao, mi (tim) smo bili na pripremama, pa su s njim u trening centru bili samo ekonomi. Nikad ga prije nisu sreli, a on je tip čovjeka koji odmah stekne poštovanje zbog način na koji se ponaša. Zlatan je odmjerio ekonoma od glave do pete i rekao: 'Nadam se da znaš da je Bog stigao'. Ekonomi su drhtali jer nisu znali šta da misle, a onda je on počeo da se smije s njima. Uvijek to radi", rekao je Mata.

Ibrahimović je odmah postao ključni igrač Junajteda i sa 28 golova prvi strijelac tima u sezoni, koju je nažalost završio već u aprilu zbog povrede koljena koja ga je odvojila od terena pola godine.

Nedavno se vratio u tim, pa se očekuje da bude važan faktor "Crvenih đavola" u gradskom derbiju sa Sitijem u nedelju (17:30) na Old Trafordu.

(B92)