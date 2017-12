Ibrahimović: Gvardiola se u Barseloni ponašao nezrelo

Fudbaler Mančester junajteda Zlatan Ibrahimović izjavio je da se Pep Gvardiola tokom zajedničke sezone u Barseloni ponašao nezrelo i stalno "bježao" od razgovora i rješavanja problema..

"Prvih šest mjeseci je bilo odlično, ali je onda odlučio da mijenja sistem, taktiku i nije želio da radi sa mnom. Htio sam da razgovaram sa njim, ali svaki put kada bih ušao u svlačionicu on bi istog trenutka izašao. On je najnezrelija osoba sa kojom sam imao priliku da sarađujem u karijeri, jer ljudi riješavaju probleme, a on to nije radio. Mada, ne ne mogu da kažem da je loš čovjek" , izjavio je nekadašnji reprezentativac Švedske za Skaj sport.

Ibrahimović je otkrio da je zamjerio Gvardioli što je cijelu taktiku podredio najboljeg igraču Barselone Lionelu Mesiju, a da su svi ostali fudbaleri katalonskog kluba bili zanemareni.

"Rekao sam mu da žrtvuje sve igrače zbog Mesija, a on mi je odgovorio da ne misli da je to tačno, ali da razumije šta sam želio da kažem obećavajući da će uskoro poraditi na rješavanju ovog problema", rekao je Ibrahimović i dodao da ga je od tog trenutka Gvardiola neprestano ostavljao na klupi i prekinuo svaku konverzaciju sa njim.

Ibrahimović je u Barselonu stigao iz Intera leta 2009, proveo je u klubu samo jednu sezonu i na 29 utakmica postigao 16 golova.

Sa Kataloncima je osvojio špansko prvenstvo, UEFA Superkup, dva španska superkupa i Svjetsko klupsko prvenstvo, da bi se krajem ljetnjeg prelaznog roka 2010. godine preselio u Milan.