Ibrahimović: Ja sam predsjednik, igrač i trener, ali ima jedan problem

Milan je pobijedio Juventus 4:2 preokretom u 31. kolu Serie A nakon što su gosti u 53. minutu vodili 2:0 golovima Adrijena Rabija i Kristijana Ronalda.

Od 62. do 67. uslijedio je preokret, pogađali su Zlatan Ibrahimović, Frank Kesi i Rafael Leao da bi Ante Rebić u 80. potvrdio veliku pobjedu "rosonera" na "San Siru".

Poslije utakmice najkreativniji u izjavama je bio Ibrahimović, koji je u 62. pogodio iz penala da bi četiri minuta zatim asistirao Kesiju za izjednačenje.

"Da sam u Milanu od prvoga dana sezone..."

"Star sam, to nije tajna! Godine su samo broj. Dobro radim, postižem dobar balans u svemu i danas sam igrao više nego u zadnjoj utakmici. Osjećam se dobro i da budem iskren, pokušavam pomoći ekipi na sve načine", rekao je za DAZN 38-godišnjak koji se oporavio od povrede.

Ibrahimović je igrao do 67. minuta da bi potom sjeo na klupu i davao savjete igračima.

"Ja sam predsjednik, igrač i trener! Jedino negativno u tome je da imam platu kao igrač. Da sam ovdje od prvog dana sezone, osvojili bismo Skudeto", našalio se Šveđanin.

Često se spominje kako bi zbog razmirica s vođstvom kluba, prije svega predsjednikom Ivanom Gazidisom, mogao otići na kraju sezone.

"Vidjećemo hoću li ostati. Imam još mjesec dana za uživanje u sebi, ali događa se čudna situacija i mi to ne kontrolišemo. Ne znam jesu li me navijači posljednji puta gledali uživo. Moglo bi i to biti, da... Čitajte između redova. Čudno je igrati bez publike, da je 'San Siro' bio pun, bilo bi sjajno večeras", rekao je pa završio:

"Zaista uživam u Milanu, htio sam se osjećati živim. Imam 38 godina i nemam fizičku moć kakvu sam imao, ali sam pametan u vezi s tim. Ne pokušavam raditi iste stvari kao kad sam imao 20 godina. Ako ne činim razliku, to mi se ne sviđa. Nisam ovdje da bih bio maskota, tu sam da pomognem saigračima, klubu i navijačima."

Milan je trenutno peti i u sljedećem kolu gostuje kod Napolija. Juventus pak dočekuje Atalantu.

(Index.hr)