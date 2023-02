Ibrahimović: Osjećam se kao Jokić u NBA

Vratio se Zlatan Ibrahimović na teren, poslije skoro godinu dana, odigrao u pobjedi Milana nad Atalantom 15-ak minuta, a ističe da se osjeća da još može da igra nekoliko sezona.

"Osjećam se kao Nikola Jokić u NBA. Spreman sam da vam dam poklon. Ako se budem osjećao isto kao danas, nastaviću da igram još nekoliko sezona, ne samo sljedeću godinu", rekao je Ibrahimović.

Pored oporavka od teške povrede ono što mu je jako teško palo je smrt dugogodišnjeg menadžera Mina Rajole.

"Meni je on bio sve. Govorio sam to nekoliko puta. Imali smo nevjerovatan odnos. Istovremeno me je kritikovao i podržavao. Vrlo dobro me je mentalno trenirao. Sada bez njega, osjećaj je čudan. Istina, do prije tri nedjelje nisam se osjećao dobro, ali onda se nešto promijenilo i sada sam opet onaj stari", rekao je Ibrahimović, prenosi Sport klub.