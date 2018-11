Ibrahimović: Otjerao me je iz Milana

Fudbaler Los Angeles Galaxyja Zlatan Ibrahimović rekao je danas da ga je 2012. godine tadašnji potpredsjednik Milana Adriano Galiani otjerao iz tog kluba, uprkos tome što mu je obećao da ga neće prodati.

Italijanski mediji posljednjih dana spekulišu da bi Ibrahimović mogao da se vrati u Milan, a švedski napadač rekao je da nije ni želio da napušta italijanski klub.

Ibrahimović je rekao da su mu tada iz kluba rekli da ga neće prodati, ali da je Galiano pogazio svoju riječ.

"Rekao mi je: 'Ne brini Zlatane, nećemo te prodati'. Nekoliko sedmica kasnije bio sam kod kuće u Vaksholmu, na džet skiju i vidio sam pet propuštenih poziva od menadžera Mine Raiole. Rekao mi je da će me Leonardo pozvati, a ja sam ga pitao: 'Koji Leonardo?'. Onda sam shvatio da je pričao o sportskom direktoru PSŽ-a'", naveo je Ibrahimović u svojoj knjizi "Ja sam fudbal".

On je zatim otkrio kako je potpisao za francuski klub.

"Rekao sam da se neću javiti, Galiano je potvrdio da me neće prodati. Onda mi je Mino rekao: 'Znam, ali oni su te već prodali'. Tada sam mu rekao da ću otežati PSŽ-u. Želio sam da zadržim platu iz Milana, pošto sam želio da mi kažu da pretjerujem. Htio sam da se povuku, pa sam iznio zahtjeve misleći da oni to nikada neće prihvatiti. Samo 20 minuta kasnije Mino me je pozvao i rekao: "Dobio si sve što si tražio'", naveo je Ibrahimović.

On je dodao da "poslije toga nije bilo povratka".

"Rekao sam mu: 'U redu, sve spremi. Ja sam čovjek od riječi, kada kažem da ću nešto da uradim, ja to i uradim", rekao je Ibrahimović.