Ibrahimović: Svi me zovu

Zlatan Ibrahimović, švedski fudbaler, kaže da je veoma tražen na fudbalskom tržištu.

Iskusnom napadaču ugovor sa američkim LA Galaksijem ističe na kraju godine, a interesovanje za njegov potpis pokazali su mnogobrojni klubovi, među kojima su najzvučniji Inter i Napoli.

Nakon utakmice između Napolija i Verone, trener domaćih Karlo Anćeloti prokomentarisao da će zvati Ibrahimovića.

"Svi me zovu. Da li i ti želiš moj broj kako bi me zvao? Okej, sredićemo to", rekao je Ibrahimović novinaru poslije pobjede nad Minesotom (2:1).

Američki novinar ga je ohrabrio da ostane u MLS ligi i nakon isteka ugovora.

"Hvala ti, cijenim to", odgovorio je Ibrahimović, koji je za LA Galaksi na 57 utakmica postigao 52 gola, prenosi B92.