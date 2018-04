Ibrahimović: Velike su šanse da igram na SP

Najbolji švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović ima veliku želju na nastupi na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Golgeter Los Anđeles Galaksija poslije Evropskog prvenstva 2016. godine odlučio je da završi reprezentativnu karijeru, nije igrao ni u kvalifikacijama za Mundijal u kojima je u barazu Švedska iznenađujuće eliminisala Italiju, ali se predomislio i hoće da nastupi na najvećoj fudbalskoj smotri.

"Šanse da igram na Svjetskom prvenstvu su uvećane", napisao je Ibrahimović na svom Twiter nalogu.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018