Ibrahimović helikopterom sletio na trening: "Stiže predsjednik"

Zlatan Ibrahimović iznenadio je svoje saigrače i sve u klubu kada je u Milanelo sletio helikopterom.

Naime, njime se vraćao iz Monaka, a na svom Instagramu legendarni je Šveđanin stavio naslov: "Stiže predsjednik."

@Ibra_official on Instagram... "The president is coming." pic.twitter.com/f620uP8UT7