Ibrahimović iznenadio: Odlazim iz Milana, Ibra ne igra Ligu Evrope

Zlatan Ibrahimović, zvijezda Milana, otkrio je da odlazi sa "San Sira".

Švedski veteran je razloge odlaska objasnio time da sedmostruki šampion Evrope nije na visokom nivou kakav očekujem, odnosno na kome je on sam.

Samo šest mjeseci otkad se vratio, Ibrahimović završava mandat u "rosonerima".

"Ibra igra da osvoji nešto. U suprotnom ostaje kod kuće. U Milanu sam čisto iz emocije, igram praktično besplatno. Ova situacija oko virusa korona je sve stopirala, možda mi to govori da bi trebalo da završim karijeru", rekao je Ibrahimović za Gazetu delo sport.

Bivši as Juventusa, Intera, Barselone i PSŽ-a nastavio je u svom prepoznatljivom stilu.

"Ibrahimović je rođen da igra fudbal i idalje to dobro radi. Vidjeli smo ova dva mjeseca kako to radi. Vidjećemo šta će se desiti. Da budem iskren, teško ćete me vidjeti u Milanu naredne sezone", iznenadio je Ibra i dao jaku izjavu.

"Ibra nije igrač za Ligu Evrope, a Milan nije klub koji pripada tom takmičenju", poručio je Ibrahimović.

Isto tako dao je još jednu fenomenalnu izjavu na konstataciju novinara da će novi trener Milana biti Ralf Ragnik umjesto Stefana Piolija.

"Ko je to? Ja ne znam ni ko je taj čovjek", zaključio je u svom stilu.

Ibrahimović je u ovom periodu dao šest golova i nedavno srušio Juventus 4:2 u derbiju Serije A.

Milan je trenutno na sedmom mjestu na tabeli italijanskog prvenstva.

