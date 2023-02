Ibrahimović mačem "zapalio" Twitter (VIDEO)

Zlatan Ibrahimović pojavio se u nastavku čuvenog filma "Asteriks i Obeliks", a fudbaler Milana je uživao tokom snimanja, A to je pokazao i sa mačem u video snimku objavljenom na Twitteru.

Zbog operacije koljena Šveđanin je van terena od maja prošle godine, pa je imao vremena da se posveti nekim drugim stvarima.

Film je u bioskopima prvi put prikazan 1. februara ove godine, a na društvenim mrežama popularan snimak koji je nastao tokom probe za snimanje jedne od scena.

Ibrini fanovi su oduševljeni.

Zlatan Ibrahimovic's scene in the film Asterix and Obelixpic.twitter.com/i93cZ3EJ8a