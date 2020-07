Ibrahimović na trening stigao u helikopteru

Zvijezda Milana Zlatan Ibrahimović (38) juče je iznenadio svoje saigrače i stručni štab jer je na trening stigao u helikopteru koji je sletio na terenu u Milanelu.

Naime, Ibrahimović je poslovno boravio u Monaku i zbog toga je helikopterom došao pravo na trening.

"Stiže predsjednik", napisao je Ibrahimović na Instagramu, te objavio snimak slijetanja u Milanelo.

Iskusni napadač je u dosadašnjem dijelu sezone za Milan odigrao 18 utakmica u svim takmičenjima i postigao osam golova, uz četiri asistencije.

Sa Rosonerima ima ugovor do kraja sezone.

@Ibra_official on Instagram... "The president is coming." pic.twitter.com/f620uP8UT7