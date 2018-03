Ibrahimović napustio Mančester

Zlatan Ibrahimović zvanično više nije fudbaler Mančester junajteda, saopštio je slavni britanski klub na Twitteru.

Jedan od najboljih igrača na svijetu u proteklih 10 godina napustio je Old Traford, nakon što je samo odigrao pet utakmica ove takmičarske godine.

Ibrahimović, koji je prošle sezone bio najbolji fudbaler Junajteda, doživio je tešku povredu koljena početkom 2017. godine i poslije povratka na teren nije uspio da se nametne kod Murinja.

Zlatan je za "Crvene đavole" odigrao 53 meča i postigao je 29 golova uz 10 asistencija. Ibrahimović je imao ugovor do kraja sezone sa Mančesterom, ali su dvije strane odlučile ranije da prekinu saradnju.

Legendarni napadač Švedske završio je reprezentatitvnu karijeru, ali prema nekim spekulacijama mogao bi da se "reaktivira" i da nastupi za Šveđane na Mundijalu u Rusiji.

Da bi se to desilo Ibrahimović bi morao da ima utakmice u nogama, a kao sljedeće destinacija za Šveđanina spominje se Los Anđeles Galaksi.

#MUFC has agreed to the termination of Zlatan Ibrahimovic’s contract with immediate effect.



Club statement: https://t.co/F0vdXLBPFA pic.twitter.com/ISJVCCjYre