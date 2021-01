Ibrahimović nezaustavljiv, oborio lični rekord

Zlatan Ibrahimović dao je dva gola na gostovanju Milana na Sardiniji kod Kaljarija.

Sjajni Šveđanin koji prokosi godinama prvi je gol postigao iz penala u sedmom minutu, a drugi u 52. Milan je slavio rezultatom 2:0, a popularni Ibra ima 12 golova na kontu u Serije A.

Ibrahimović je na Sardiniji stigao i do ličnog rekorda.

Naime, prvi put u karijeri u "ligama petice" je pogađao mrežu u devet uzastopnih utakmica u kojima je bio starter.

Šveđanin je pored Italije nastupao u Španiji, Francuskoj i Engleskoj.

9 - Zlatan #Ibrahimovic has found the net in nine successive starts for the first time in his Top-5 European leagues career. Titan.#CagliariMilan #SerieA pic.twitter.com/6tZMRezgEf