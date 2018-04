Ibrahimović o Ronaldu: Lijepo, ali neka proba sa 40 metara

Šveđanin Zlatan Ibrahimović prokomentarisao je u svom stilu sjajan gol Kristijana Ronalda u utorak uveče u Ligi šampiona.

Portugalac je makazicama sa desetak metara savladao Đanluiđija Bufona u pobjedi Real Madrida nad Juventusom sa 3:0 u Torinu.

"Lijep gol, ali trebalo bi to da proba sa 40 metara", rekao je napadač Los Anđeles Galaksija, prenosi "B92".

Šveđanin je podsjetio na njegove makazice protiv Engleske 2012. godine.

You can watch this goal again and again #CR7 #Ronaldo #JUVRMA #UCL pic.twitter.com/eXLmfQowiA