Ibrahimović panenkom slomio golmana i postao najefikasniji Šveđanin ikad

Zlatan Ibrahimović impresivno se vratio nakon povrede Ahilove tetive, zbog koje je propustio tri posljednje utakmice.

U petom kolu MLS-a iz penala je postigao oba gola za pobjedu LA Galaksija protiv Portland Timbersa (2:1) i pri tome ostvario još jedan podvig.

Prvim golom, u 33. minutu je donio vodstvo 1:0 svom timu, ali i postao najefikasniji švedski fudbaler ikad. Ibri je to bio 514. gol u karijeri, čime je preskočio Gunara Nordahla, legendu Milana iz 50-ih s kojom je do sada dijelio naslov.

Ibrahimović je uspješno realizirao i drugi penal na utakmici. Nakon što ga je u 66. minutu srušio protivnički golman Džef Atinela, golmanu Portlanda "osvetio" se tako da ga je još jednom savladao iz penala.

Ali to je napravio velemajstorski izvedenom panenkom. Zaletio se kao da će napraviti isto što i prilikom prvog penala - loptu udariti jako. Umjesto toga, lagano je potkopao i poslao po sredini gola, dok je Atinela otišao na svoju lijevu stranu.

Kada je vidio kako ga je Ibrahimović nadmudrio pokušao se vratiti na sredinu gola, ali u tome nije uspio, nego je zaplivao vazduhom i "slomljen" pao na tlo, što je Ibrino poentiranje samo učinilo još atraktivnijim.

Zlatan pulled out the panenka for his second penalty? That's just mean (via @LAGalaxy) pic.twitter.com/QO9Ww8ut54