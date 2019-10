Ibrahimović podigao pompu: Španijo, vraćam se

Švedski golgeter Zlatan Ibrahimović najavom da se vraća u Španiju uzdrmao je fudbalski svijet, iako nije precizirao da li se radi o transferu u neki klub.

Ibrahimoviću u decembru ističe ugovor sa Los Anđeles Galaksijem, izvjesno odlazi i zato je njegov svaki korak po lupom.

Uprkos tome što nije jasno objasnio o čemu se radi, što je u njegovom stilu, 38-godišnji fudbaler izazvao je pompu.

"Zdravo Španijo. Pogodite šta ima novo? Vraćam se u Španiju", poručio je Ibrahimović putem društvenih mreža.

U Španiji je proveo samo jednu sezonu, 2009/2010, u dresu Barselone i kasnije otišao uz razmirice sa tadašnjim trenerom Pepom Gvardiolom.

Za tim sa Nou Kampa postigao je 22 gola na 46 utakmica, potom je prešao u Milan, Pari Sen Žermen i Mančester Junajted, a ranije je bio član i Intera, Juventusa, Ajaksa i Malmea.

