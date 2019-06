Ibrahimović postigao fenomenalan gol makazicama

Zlatan Ibrahimović i sa 37 godina sposoban je za akrobacije na terenu, što je još jedanput pokazao fantastičnim golom makazicama u nedjeljnoj utakmici svog LA Galaksija protiv Nju Ingland Revolušna.

Galaks, drugoplasirani tim Zapadne konferencije, pomalo je senzacionalno izgubio 2:1 od pretposljednjeg tima Istoka, a Zlatan je postigao utješni gol u 84. minutu.

Pa čak i ako nije donio ni bod, a kamoli pobjedu, njegov je gol glavna fudbalska priča dana u Americi. Mogao je vjerovatno i jednostavnije savladati gostujućeg golmana, ali ne bi to bio Zlatan. Loptu je primio prsima, zagradio je od protivničkog defanzivca, okrenuo se, opalio makazicama, i naravno - pogodio.

A 37-year-old Zlatan Ibrahimovic scoring an unreal bicycle kick for LA Galaxy. The man is a freak! pic.twitter.com/5GknpA5lYD