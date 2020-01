Ibrahimović se obrukao u Breši

Napadač Milana Zlatan Ibrahimović napravio je jedan od najvećih promašaja u karijeri u meču 21. kola italijanske Serije A protiv Breše.

Naime, igrala se 40. minuta kada je Teo Ernandez probio po lijevoj strani, ubacio prizemnu loptu direktno na nogu Ibrahimoviću, a švedski napadač sa svega nekoliko metara šutirao je pored gola.

Pogledajte...

How did Ibrahimovic miss this?! Only a brilliant Donnarumma save denied Aye an opener for Brescia at the other end too All to play for in the second half pic.twitter.com/ztCmGvBOCb