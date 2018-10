Ibrahimović se vraća u Italiju?

Švedski fidbaler Zlatan Ibrahimović danas slavi 37. rođendan, a Il Corriere della Sera plasirala je bombu: Zlatan se vraća u Italiju i potpisaće za Milan!

Transfer bi se trebao dogoditi ove zime, u januaru, prenosi goal.com.hr.

Trener Đenaro Gatuzo stalno govori da mu treba napadač uz Gonzala Iguaina i Patrika Kutronea kako bi otišao što dalje u Evropskoj ligi i ostvario prvi cilja: plasman u Ligu šampiona gdje Milan nije bio od 2014.

Le retour du roi: Et si Zlatan Ibrahimovic faisait une pige de six mois au Milan AC? https://t.co/zUcDDRLyuy via @20minutesSport pic.twitter.com/wJNOT7lmFx