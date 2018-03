Ibrahimović u reklami progovorio bošnjački: Popio si sve mlijeko, seljak

Slavni švedski fudbaler bosanskohercegovačkih korijena Zlatan Ibrahimović oduševio je u najnovijoj reklami za švedsko tržište, u kojoj je progovorio bošnjački jezik.

Naime, ovog puta Ibrahimović je snimao reklamu za švedsku kladionicu Bethard, te je i ovog puta "progovorio" bošnjački.

Tačnije, iako je riječ o spotu za švedsko tržište, Ibrahimović je zahtijevao dodatnu verziju u kojoj je razgovarao sa saradnikom u reklami Dragomirom Mršićem.

"Ovo je moja verzija reklame za Bethard. Vjerovatno ćete trebati nekog ko priča bošnjački jezik da bi vam pomogao s prijevodom", napisao je Ibrahimović na svom Twitter profilu.

Watch my very own version of the first TV commercial for Bethard. You might need someone who speaks Bosnian to help you with translations though @BethardSverigehttps://t.co/xSn6O0j95S