Ibrahimović u tajnosti posjetio komšiluk i lovio divlje svinje

U iščekivanju odluke gdje će nastaviti karijeru, najvjerovatnije u američkom MLS-u, napadač Mančester Junjated Zlatan Ibrahimović u tajnosti je posjetio Makedoniju.

Naime, zvijezda Junjateda je posjetio grad Štip gdje se sa prijateljima dao u lov na divlje svinje.

Zlatan će u Makedoniji navodno boraviti nekoliko dana, a za njegovo dolazak se brzo saznalo, što je dovelo do velike potrage mještana za Šveđaninom, koji su jedva čekali da se slikaju i popričaju sa jednom od najvećih zvijezda svjetskog fudbala.

Zlatan Ibrahimovic is in Stip (Macedonia) where he's boar hunting with friends. He was seen yesterday in a restaurant and a lot of locals met him. He said to them that his visit was supposed to be secret & that he's going to spend a few days in the city. #MUFC #mulive @utdreport pic.twitter.com/JZYCkxrXLQ