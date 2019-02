Ibrahimovićev ujak iz Zadra otkrio zanimljive detalje iz djetinjstva golgetera

Kad sam bio kod njih u Švedskoj, Zlatan je nabijao loptu u zgradu, među zgradama se igrao, vidio sam da u tome gušta, ispričao je za "24sata.hr" Gojko Gravić (72), ujak proslavljenog fudbalera bh. i hrvatskih korijena Zlatana Ibrahimovića.

Gojko živi u Prkosu u zadarskom zaleđu, a tamo se rodila i Zlatanova majka Jurka.

Ona je sa 17 godina otišla da radi u inostranstvo, najprije u Njemačku.

"U Njemačkoj se udala za jednog Anića iz Kruševa, imaju dvije kćeri. Skupa su se preselili u Malmo, ali tamo su se rastali", kaže Gojko.

Jurka je na dalekom sjeveru 1977. godine upoznala gastarbajtera iz BiH, folk pjevača Šefika Ibrahimovića, koji je došao iz Bijeljine, kao i ona, trbuhom za kruhom, nakon što se rastao od svoje prve žene Slobodanke.

U braku su dobili kćerku Selmu, a zatim, 3. oktobra 1981. godine, i sina Zlatana.

Ali ni brak između Zlatanovih roditelja nije dugo trajao...

Kada je Zlatan imao šest godina, došao je s majkom i ocem u zadarski kraj, a u isto vrijeme posjetili su i očevu rodnu Bijeljinu u Bosni i Hercegovini.

"Bio je baš pravi, strašno jak. Imao je šest godina, a izgledao kao da mu je najmanje deset. I svašta je htio raditi, pomagati, s traktorom i u polju, znatiželjan i brz", kaže Gojko.

"A nećete vjerovati, prije petnaestak godina radio sam na zadarskoj pijaci, trgovali smo voćem i povrćem... I neka dva čovjeka pričaju, jedan pita drugog tko je ovaj, a pokazuje na mene. Kaže mu drugi: 'To ti je Gojko is Prkosa', a ovaj mu odgovara: 'Pa to je sigurno Zlatanov ujac'“, ispričao je Gojko.

Zlatan je u braku s ekonomistkinjom Helen Selger i imaju dva sina, Maksimilijana i Vinsenta. Dok je još bio dijete, u imigrantskom naselju Malmea, na jugu Švedske, krao je bicikle. Bio je, kaže u biografiji, ekspert.

"Provaljivao sam brave. Postao sam pravi ekspert. Bum, bum - i bicikl je bio moj. Bio sam kradljivac bicikala. To je bio moj prvi posao. Bilo je podosta nevino. Ali ponekad bi stvar izmakla kontroli. Jednom sam, sav u crnom, u stilu Ramba, uzeo golema kliješta i ukrao vojni bicikl. To mi je donosilo uzbuđenje. Uživao sam! Da budem iskren, više se radilo o adrenalinu nego o biciklima", napisao je Ibrahimović u autobiografiji.

Ujak Gojko išao je i na utakmice Ibrahimovića.

"Gledao sam ga u Zagrebu na Hrvatska - Švedska i jednom u Italiji, kad je igrao za Juventus. Milina ga je gledati, igrači se odbijaju od njega koliko je jak. Naježio sam se, moram priznati", kaže Gojko.

Dodaje da im nije bilo lako tamo, te da je Jurka sama radila, kao čistačica.

"Nije se puno dolazilo. Pričali su mi naši ljudi iz Škabrnje koji su tamo živjeli da bi mu jedna gospođa, Šveđanka, davala sendvič ili štogod slatko kad mu je mater radila... I da joj je poslije, kad se proslavio, došao u posjet i donio ček, nitko ne zna koliko novca, navodno jako puno. Nije ju zaboravio, mislim da je odrastao u dobrog čovjeka", ispričao je Gojko.

(24sata.hr)