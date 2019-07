Ibrahimoviću prijeti ozbiljna kazna: Polomio protivniku jagodičnu kost

Napadaču Los Anđeles Galaksi Zlatanu Ibrahimoviću prijeti suspenzija od strane rukovodstva američke MLS zbog udaranja protivnika u gradskom duelu sa ekipom Los Anđelesa.

Švedski fudbaler je u jednom skok-duelu laktom podgodio Mohameda El Munira u glavu, a libijskom internacionalcu je tom ptilikom pukla jagodična kost.

El Munir je na društvenim mrežama objavio nekoliko fotografija na kojima se vide posljedice duela sa Ibrahimovićem, a među njima je i rendgenski snimak.

Zlatan je u gradskom derbiju postigao sva tri gola za Galaksi koji je slavio sa 3:2, a poslije utakmice se verbalno sukobio sa protivničkim trenerom Bobom Bredlijem.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K