Idealni tim EURO 2020: Petorica Italijana, bez Kjelinija

Petorica italijanskih fudbalera i trojica Engleza izabrani su u idealni tim EURO 20220, saopšteno je danas iz Evropske fudbalske unije (UEFA).

Najbolji tim šampionata čine: Ðanluiđi Donaruma (Italija), Kajl Voker (Engleska), Leonardo Bonući (Italija), Hari Megvajer (Engleska), Leonardo Spinacola (Italija), Pedri (Španija), Žoržinjo (Italija), Pjer-Emil Hojberg (Danska), Federiko Kijeza (Italija), Romelu Lukaku (Belgija), Rahim Sterling (Engleska).

U idealnih 11 nema kapitena novih evropskih šampiona Italijana Ðorđa Kjelinija, kao ni prvog strijelca turnira Kristijana Ronalda.

UEFA’s team of technical observers has announced the #EURO2020 Team of the Tournament! 5️⃣ Italy players 3️⃣ England players 1️⃣ each from Belgium, Denmark and Spain.