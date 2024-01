Iglesijas novi napadač Bajera iz Leverkuzena

Borha Iglesijas, iskusni napadač Betisa do kraja sezone pojačao je Bajer iz Leverkuzena. Povreda Viktora Bonifejsa, golgetera tima koji se vraća na teren tek u aprilu, natjeralo je trenera Ćabija Alonsa da potraži atekvatnu zamenu.

A, Ćabi Alonso je u toku ove sezone i po zaradio takav kredit kod uprave njemačkog kluba da su mu oni odmah ispunili želju, dogovorili su pozajmicu uz pravo otkupa za osam miliona evra. Ćabi Alonsu je potreban golgeter, a Borha Iglesijas ima sve potrebne karakteristike za igru "aspirindžija". Voli da igra, proigrava, jak je u duelu, skoku, a ume i da "izmisli" pogodak.

Ove sezone je upisao samo dva pogotka i dvije asistencije na 18 mečeva, ali uglavnom je bio alternativa, na terenu je proveo 870 minuta. Međutim, njegovih 56 golova na 180 mečeva Primere La Lige za Betis i Espanjol dovoljan su razlog da uprava veruje u Alonsovu procenu da će Španac odmeniti Nigerijca. Bar dok se Viktor ne vrati u formu.

Borja Iglesias to Bayer Leverkusen, here we go! Loan deal now agreed and paperwork being prepared. The agreement includes €8m buy option clause — not mandatory. Iglesias will replace Boniface who’s gonna be out until April. pic.twitter.com/pZ2ZOU2h6t