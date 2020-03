Igrač Čelsija tvrdi da je pobijedio koronu u rekordnom roku

Čelsi je na zvaničnim stranicama objavio da je Kalum Hadson-Odoi zaražen virusom korona te da je cijela ekipa u karantinu.

Odoi je testiran nakon što je osjetio simptome virusa korona, a test je bio pozitivan.

Potom je udaljen iz ekipe i prebačen u izolaciju, a on sada - samo nekoliko dana nakon potvrde da ima virus korona, tvrdi da je zdrav i izliječen.

"Zdravo, ljudi! Kao što znate, imao sam virus korona posljednjih nekoliko dana, ali oporavio sam se. Pratio sam zdravstvene uputstva i u potpunosti se izolovao od svih sedam dana. Nadam se da se vidimo uskoro na terenu", rekao je Odoi u videu koji je objavio na društvenim mrežama.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!! pic.twitter.com/hn5d0ikm60