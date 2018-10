Igrač od 105 miliona postao predmet ismijavanja nakon ovog poteza

Pol Pogba, najskuplji fudbaler u istoriji Mančester junajteda, u posljednje vrijeme očajan je na terenu i izvan njega.

Ističe se javnim kritikovanjem trenera Hosea Murinja i posljedičnim gubljenjem kapitanske trake, kreveljenjem na društvenim mrežama dok mu klub u Liga kupu ispada od drugoligaša i očajnim igrama u Premijer lige.

Alen Širer, velikan engleskog fudbala, ovako je govorio o njemu prije nekoliko dana: "On je najskuplji igrač u istoriji Mančestera. Kažite to u sebi i onda samo zastanite i prisjetite se svih velikana koji su igrali za taj klub. Usprkos tome što je svjetski prvak, Pogba nije dostojan očistiti kopačke igrača koji su zaista zaslužili mjesto u istoriji Old Traforda."

Nova utakmica Mančester junajteda značila je novi neuspjeh Pogbinog kluba i novu priliku njegovim brojnim hejterima da se naslađuju još jednim tragikomičnim izdanjem precijenjenog veznjaka.

Junajted je na domaćem terenu odigrao samo 0:0 s Valensijom u Ligi šampiona, što mu je već četvrta utakmica zaredom bez pobjede.

Kako je Mančester igrao na tom susretu dovoljno će reći to što je najgledaniji potez Pogbin pokušaj zaustavljanja prodora protivničkog igrača Picinija, koji je završio ovako:

Posebno porazno po Pogbu, ali i indikativno o tome šta o njemu misle navijači, to je da su nakon njegovog samopovređivanja, koje nije izgledalo nimalo bezazleno, tribine Old Traforda pucale od smijeha. Iste reakcije preplavile su i društvene mreže:

(index.hr)