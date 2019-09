Igrači Derbija pijani napravili udes, kapiten završio sezonu

Fudbaleri engleskog drugoligaša Derbi Kauntija doživjeli su saobraćajnu nezgodu nakon klupske večere, a zbog zadobijenih povreda sezona je gotova za kapitana Ričarda Keoga.

On je u nezgodi povrijedio koljeno i članak, zbog čega sigurno neće nastupati ove sezone.

Keog je imao nesreću sa saigračima Tomom Lorensom i Mejsonom Benetom nakon organizovanog okupljanja igrača na kojem se kuglalo, jelo i previše popilo. Lorens i Benet su nakon nezgode uhapšeni.

Iako je većina igrača nakon večere otišla kući, nekoliko njih je nastavilo da pije u izlasku. Pod uticajem alkohola su sjeli u automobile i ubrzo doživjeli udes.

"Igrači su morali da znaju kada da prestanu, ali i da ne sjedaju u automobil u alkoholisanom stanju. Kao posljedica vožnje u pijanom stanju Keog je povrijedio koljeno te je za njega sezona završena", piše u zvaničnom saopštenju Derbija, prenosi "24sata.hr".

"Igrači koji su učestvovali u incidentu biće pod istragom kluba, a uz bilo koju kaznu koja će im biti izrečena biće dodat i društveno koristan rad u zajednici. One koji su učestvovali u incidentu očekuju ozbiljne kazne, ali ćemo ih podržati u povratku u ekipu", dodao je klub.

BREAKING: Derby county’s Tom Lawrence and Mason Bennett charged for drug driving. I told you first pic.twitter.com/fG59Djfi4d