Vodi Engleska, Belingem je strijelac

Fudbalska reprezentacija Srbije poslije 24 godine igra na EURO, a prvi rival u Njemačkoj joj je selekcija Engleske.

14' - Odjekuje sa tribina pjesma posvećena Belingemu.

12' - GOL za Englesku. Belignem je loptu pospremio u mrežu poslije centaršuta Sake.

10' - Slobodan udarac na Engleze, ali je napravljen prekršaj u napadu nad Aleksandrom Mitrovićem koji i nije imao previše dodira sa loptom od samog starta.

6' - Engleska polako uzima loptu u svoje noge. Srbija za sada u podređenom položaju.

2' - Dosta tvrdo, još uvijek traje ispitivanje snaga.

20:55 - Igrači su izašli na teren, slijedi intoniranje himni.

20:45 - Najbolji teniser svih vremena poslao je svoju poruku podrške srpskoj reprezentaciji.

20:23 - Podrška za srpsku reprezentaciju je, i pored današnjih nereda, jako dobra. Ne osjeti se pad atmosfere te se polako osjeća da dolazimo do tačke usijanja.

20:04 - Izašle su postave i jedne i druge reprezentacije. Pomalo iznenađuje činjenica da je Dušan Tadić ostao na klupi

19:51 - ''Orlovi su stigli na stadion

