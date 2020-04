Igrači u suzama: Antić nas je činio boljim ljudima i fudbalerima

Reprezentativci Srbije koje je vodio Radomir Antić su u šoku. Dejan Stanković je poručio da je zauvijek njegov kapiten, dok je Nenad Milijaš u suzama ispratio vijesti iz Španije.

Stanković je uputio dirljivu poruku na Instagramu.

"Počivaj u miru, dragi moj Mister. Tajne fudbala i života su uz tebe prestajale da to i budu. Karijera je zapamtila mnogo divnih momenata. Veliki ne odlaze, samo sa drugog mjesta gledaju na nas. Zauvijek tvoj, kapiten."

Nenad Milijaš je zaplakao kad je čuo vijest.

"Kao da sam ostao bez člana porodice. Tako se osećam. Mnogo mi je teško. To je moj trener, to je moj Mister. Čovek uz koga sam naučio brojne životne i profesionalne lekcije. Autoritet. Trenerčina. Gospodin. Sve je to bio Radomir Antić. Nismo mi sarađivali, mi smo živjeli zajedno. Bili smo u kontaktu, doživljavao sam ga kao fudbalskog oca. Kada čovek ode, ostaju uspomene i dela. Sve nas je Antić učinio boljim ljudima i igračima", rekao je Milijaš za Mozzarsport.

Vijesti iz Španije teško su pale i Milanu Lanetu Jovanoviću.

"Velika tuga. Krasić mi je javio tužnu vijest. Nisam mu u prvom trenutku povjerovao, onda me je i Marko Pantelić zvao. U šoku sam, bez reči. Razumite me, ne mogu sad. Da se prvo čujemo s porodicom. Ne mogu."

Antić je tokom karijere najdublji trag ostavio u Španiji. Zato i ne čudi da su se biranim riječima o njemu na društvenim mrežama oglasili Iker Kasiljas, Fernando Tores, Serhio Ramos, Viktor Valdez, Kike te mnogi fudbaleri iz klubova koje je vodio.

Pored igrača, od proslavljenog stručnjaka oprostili su se brojni klubovi. Njegov Partizan je ostao bez legende, a prigodnim riječima oprostili su se i Crvena zvezda, Vojvodina te matična Sloboda Užice.

Antić je ujedinio i "ljute rivale". Atletiko, Real Madrid i Barselona uputili su saučešće porodici i poručili da su izgubili velikana koji je oplemenio fudbal.

The Atlético de Madrid family is mourning the passing of Radomir Antić, one of our legendary coaches. You will forever live in our hearts. Rest in peace. pic.twitter.com/C5UulDOZSo — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 6, 2020

Reprezentativci Srbije koje je vodio Radomir Antić su u šoku. Dejan Stanković je poručio da je zauvijek njegov kapiten, dok je Nenad Milijaš u suzama ispratio vijesti iz Španije.

Radomir Antic, who managed FC Barcelona in 2003, passed away today. The Barça family mourns the loss of a man who was deeply beloved in the world of football. Rest in Peace pic.twitter.com/RmHX1BAeW3 — FC Barcelona (from) (@FCBarcelona) April 6, 2020

Izraze saučešća uputili su fudbalski savezi Srbije i Španije, te Svjetska fudbalska federacija.