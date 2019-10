Igrao sa Zidanom, potrošio milione na spore konje i sad radi kao konobar

Zanimljiva priča stiže nam iz Italije, gdje su tamošnji mediji podsjetili na priču o nekadašnjem igraču Juventusa (igrao sa legendarnim Zinedinom Zidanom) Fabijanu O'Nilu koji je u ponedjeljak proslavio 46. rođendan.

O'Nil sada radi kao konobar, iako je kroz fudbal zaradio ogromnu količinu novca. Podsjetimo, igrao je još za Kaljari i Peruđu u Seiji A.

"Ništa više nemam. Potrošio sam 14 miliona dolara. Ko je kriv? Krivi su spori konji i brze žene. Siromašan sam, ali opet sam srećan. Glavno je da porodica i ja imamo nešto da jedemo. Pronašao sam nove prijatelje, one prave, a ne lažne koji su bili pored mene dok sam bio bogat", rekao je Urugvajac i dodao:

"Moja je krivica. Žene su se zaljubljivale u moje pijano izdanje, a onda su pokušavale da me promijene. Niko nije mogao da me promijeni. Čak su mi nudili i pomoć psihologa. Od mene su bogatije i moje bivše žene", kaže on.

O'Nil je svojevremeno priznao i da je namještao utakmice, dok je nosio dresove Kaljarija i Peruđe,

"Dok sam bio igrač Kaljarija namjestio sam utakmicu s Kijevom. Jednim i drugima je odgovarao remi dok smo se borili za opstanak. Od čelnika svojih klubova dobili smo i nagradu za opstanak u ligi. Dogovorio sam remi sa kapitenom Kijeva, kao i sa svojim saigračima. Još smo išli u kladionice da uložimo novac na neriješen rezultat. U 87. minutu smo poveli 2:1 preko Dijega Lopeza. Prišao sam mu i rekao: 'Ispravi ovo, budi krivac za primljeni gol ili će nas razapeti. I onda smo do kraja meča primili gol", rekao je on i dodao:

"I kao kapiten Peruđe sam namještao. Dogovorio sam rezultat i opet smo se svi kladili. Sve je prošlo kako smo se dogovorili", rekao je O'Nil.