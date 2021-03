Igrao u Ligi šampiona, a sad radi kao vodoinstalater

Čak i najzagriženiji navijači Mančester junajteda dobro će se zamisliti na pomen imena Li Roč, igrača koji je ponikao u mlađim kategorijama slavnog kluba, pa bio njihov član od 1999. do 2003. godine, ali nije ostavio naročit trag.

Li može da se podiči podatkom da je bio u Junajtedu kada su postali šampioni Evrope, ali njegova fudbalska karijera bila je daleko od blistave i sada se bavi skroz drugim poslom.

Bivši fudbaler Junajteda danas ima 40 godina i radi kao vodoinstalater, što teško da je imao na umu kada je svlačionicu dijelio sa Rajanom Gigsom, Dejvidom Bekamom, Polom Skolsom i drugim zvijezdama koji su tada igrali kod Aleksa Fergusona.

Li Roč nije imao potreban mentalitet za fudbalera, kao ni kvalitet za "crvene đavole", pa zato u slobodno vrijeme to pokušava da prenese i klincima koji tek počinju, pošto trenira 11-godišnjake.

"Stalno me ispituju o Junajted, već mi je to postalo dosadno. Neću sigurno ići okolo i vikati da sam igrao za tu ekipu. Samo želim reći jednu stvar: jako je bitno da fudbaleri budu svesni da su njihove karijere kratke i prolazne te da moraju imati plan za život nakon njih", rekao je Li Roč koga kolege na poslu stalno ispituju o danima na "Old Trafordu".

Li Roč je za "crvene đavole" odigrao svega nekoliko utakmica, ali je stigao da debituje i u Ligi šampiona i to na slavnom "Riazoru" tokom 2003. godine.

Već je Junajted prošao u narednu fazu takmičenja, odlučio je Ferguson da "promeša karte", međutim pošto je Deportivo prvo poluvreme dobio 2:0, a Roč koji je igrao desnog beka se nije proslavio, odmah je zamijenjen i nikada više nije igrao za slavni engleski klub.

Karijeru je nastavio u Barnliju, potom u Vreksamu i završio je u lokalnom Drojlsdenu 2011, a onda shvatio da fudbal nije za njega i da će morati da zarađuje od nekog drugog posla.

"Nikad mi Ferguson nije objasnio zašto me je zamenio protiv Deportiva", rekao je Roč i dodao da ga je Gigs ohrabrivao, ali se od toga nikada nije oporavio i ubrzo je izgubio interes za fudbal, posebno kada su povrede bile sve učestalije.

"Možda je trebalo da se više družim sa igračima, kao O'Šej i Flečer. Oni su su se svi sprijateljili, a ja bih odmah posle treninga išao kući...", zaključio je bivši engleski fudbaler.

