Ikardi u Istanbulu: Došao sam kako bih postigao veliki uspjeh

Argentinski fudbaler i napadač Pari Sen Žermena, Mauro Ikardi, za kojeg je Galatasaraj postigao dogovor o pozajmici, doputovao je sinoć u Istanbul.

Ikardi je kasno sinoć u pratnji porodice privatnim avionom doputovao na istanbulski aerodrom “Ataturk”, gdje su ih dočekali brojni navijači Galatasaraja, javlja Anadolu Agency.

Po dolasku u Istanbul, 29-godišnji Argentinac izjavio kako je veoma srećan i uzbuđen zbog dolaska u Galatasaraj.

Mauro Icardi, in Instabul here with Galatasaray fans after signing loan deal until June 2023. #Gala #Galatasaray @kayatemel_ pic.twitter.com/ImsCF7pezU