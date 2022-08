"Imamo priliku da napravimo nešto što nije zabilježeno u bh. nogometu"

Jedan od najvažnijih mečeva u novijoj istoriji kluba fudbaleri Zrinjskog igraju sutra kada na svom teren u prvom meču plej-ofa Lige Konferencija dočekuju Slovan iz Bratislave. Pobjednik ovog dvomeča izboriće plasman u grupnu fazu trećeg po rangu klupskog takmičenja.

Sergej Jakirović, trener Zrinjskog, u najavi meča je rekao da je Slovan kvalitetan protivnik koji mnogo ulaže u igrački kadar.

"Neću ništa otkriti ako kažem da nas čeka jako kvalitetan protivnik, daleko najuspješnija ekipa slovačke lige. Velik klub za njihove prilike. Gazda koji puno ulaže u tu momčad", rekao je Jakirović.

On je istakao da mu nije svejedno samo kada pogleda biografije igrača koji trenutno nose dres Slovana.

"Zato je nogomet prelijepa igra gdje budžeti i imena igrača ne igraju. Samo u onom trenutku kakav si, tako da naravno da imamo šanse. Igramo s ekipom koja ima 11 reprezentativaca, tako da ćemo morati s te strane biti skoncentrisani, fokusirani, oprezni na momente", kazao je Jakirović.

Slovan u plej-of Lige konferencija stiže nakon eliminacije u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a Jakirović ističe da su Slovaci po njegovom mišljenju trebalo da eliminišu Olimpijakos.

"Ono što sam vidio u njihovim utakmicama s Olimpijakosom, oni su zaslužili proći. To je zato što oni vole igrati s boljim ekipama od sebe, favoritima, to znam. S te strane će im možda biti teže igrati s nama, jer u Slovačkoj svi očekuju da će nas proći i to je na njih pritisak", jasan je trener Zrinjskog koji je dodao da njegov tim nema šta da izgubi:

"Želim da moji igrači uživaju. Došli smo do plej-ofa. Na početku ovih kvalifikacija sam rekao da sanjam da napravimo nešto u Evropi. Polako se to ostvaruje. Imamo priliku generacije da napravimo nešto što nije zabilježeno u bh. nogometu i ja se nadam da ćemo u tome uspjeti u ove dvije utakmice".

Dodajmo da je Zrinjski kvalifikacije počeo od 1. kola Lige šampiona gdje je eliminisan od Šerifa. Zatim su se "plemići" preseli u kvalifikacije za Ligu konferencija gdje su eliminisali dva rivala i to Tiranu i Tobol.

Meč u Mostaru igra se sutra sa početkom od 20 časova.