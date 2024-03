Infantino: Nasilje poslije utakmice Trabzon - Fenerbahče je neprihvatljivo

CIRIH - Predsjednik Svjetske fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino rekao je danas da je nasilje viđeno poslije utakmice 30. kola turskog šampionata između Trabzona i Fenerbahčea (2:3) aspolutno neprihvatljivo.

"Nasilje poslije utakmice turske Superlige između Trabzona i Fenerbahčea je apsolutno neprihvatljivo. Na terenu ili van njega, nasilju nema mjesta u našem sportu ili društvu", napisao je Infantino na Instagramu, a prenosi zvanični sajt FIFA.

Utakmica je odigrana u nedjelju uveče na stadionu "Šenol Guneš", a Fenerbahče je predvođen kapitenom Dušanom Tadićem do pobjede stigao golom Mišija Bašuaija u 87. minutu. Incidenti su počeli kad je u sudijskoj nadoknadi neko od domaćih navijača pogodio golmana gostiju, Hrvata Dominika Livakovića, poslije čega je došlo do verbalnog sukoba između fudbalera dva tima, a zatim i do fizičkog obračuna igrača dvije ekipe.

Zatim su na teren utrčali i navijači domaće ekipe, a jedan od njih je čak i nožem prijetio igračima Fenerbahčea. Policija je na kraju uspjela da spriječi teže posljedice, a golmana Livakovića je neko udario u glavu dok je odlazio sa terena.

"Rekao sam to ranije, i ponoviću - bez izuzetka, u fudbalu svi igrači moraju da budu sigurni da bi igrali igru koja donosi takvu radost tolikom broju ljudi širom svijeta. Pozivam nadležne vlasti da obezbijede da se ovo poštuje na svim nivoima i da počinioci šokantnih događaja u Trabzonu budu pozvani na odgovornost za svoje postupke", napisao je Infantino.

