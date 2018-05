Inijesta ispraznio ormarić i odletio za Japan

Njegova era u Barseloni je i definitivno gotova, Andres Inijesta karijeru će nastaviti u Japanu.

Legendarni vezni fudbaler otputovao je u srijedu u zemlju izlazećeg sunca gdje će potpisati ugovor sa lokalnim prvoligašem Visel Kobeom.

Vlasnik Kobea je milijarder Hiroši Mikitani, direktor kompanije "Rakuten", japanske verzije "Amazona" i vlasnika "Vajbera", koja je glavni sponzor Barselone.

Inijesta je u srijedu upravo njegovim privatnim avionom odletio iz Španije za Japan istakavši da ide u "svoj novi dom sa prijateljem Mikitanijem".

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani..



Heading to my new home, with my friend pic.twitter.com/xeXBw4GYfc