Inijesta sam na sredini terena satima nakon oproštaja

Sinoć se na Kamp Nou od fudbala oprostio jedan od najboljih igrača Barselone u istoriji, Andres Inijesta.

Barselona je proslavila 25. titulu španske Primere i četvrtu koju osvaja uzastopno. Cijeli meč protiv Sosijedada sinoć bio je obilježen proslavom titule, ali i oproštajem Andresa Inieste.

Ipak, jedan detalj je ostao zapamćen i pored velikih ovacija i proslave koja je upriličena za Inijestu. Naime, slavni vezni igrač je nakon meča ostao sam na stadionu gdje je sjedio na centru terena satima nakon što se stadion ispraznio.

Inijesta se, vjerovatno, prisjećao svih kultnih momenata koje je proživio na ovom stadionu, ali i u velikoj karijeri koju je imao.

Jedan od prizora koji fudbal čini posebnim sportom.

01:30 AM in Barcelona - Andres Iniesta is still on the pitch by himself, for the seek of all his memories.. Tears. pic.twitter.com/w7CVODhztz