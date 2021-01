Inter nadigrao Milan u Kupu Italije, Ibrahimović dobio crveni karton

U velikom milanskom derbiju Kupa Italije fudbaleri Intera su rezultatom 2:1 savladali Milan i plasirali se u polufinale tog takmičenja.

Nekada dobri prijatelji i saigrači, u Mančester junajtedu, a danas ljuti rivali na terenu.

Gradski derbi Milana jednostavno donosi varnice, pa su poklekli i oni koji imaju dobar odnos, Zlatan Ibrahimović i Romelu Lukaku.

Lukaku and Ibrahimovic are choosing to cuss other out in English so you know it's real... pic.twitter.com/XwNTWUgHOE