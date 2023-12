Inter niže velika pojačanja i troši šačicu novca

​Fudbalski klub Inter planira da ojača tim u zimskom prelaznom roku i za sada su tri imena u centru pažnje od kojih je jedno praktično dogovoreno.

"Neroazuri" djeluju zaista kao najveći kandidat za "skudeto" ove sezone, ali s obzirom na to da imaju i obaveze u Ligi šampiona, rukovodstvo je u saradnji sa Simoneom Inzagijem uvidjelo određene nedostatke.

Doduše, neki su se sami nametnuli, kao što su česte povrede Huana Kvadrada kojeg, izvjesno je, ne čeka produžetak ugovora na ljeto. Želi Inzagi da očvrsne desnu stranu terena i pojačanje je pronašao u krilnom fudbaleru Klub Briža - Tejdžonu Bjukenanu.

Dvadesetčetvorogodišnji Kanađanin može da pokriva obje strane terena, ali više preferira desnu gdje je odličan duz čitave linije. Inzagi bi mogao tako da ga koristi i kao ving-beka. Njegov transfer je praktično završen, Inter će ga platiti 10 miliona evra, uz ugovor od pet godina koji će Bjkunenan da potpiše.

Drugo ime je mnogo poznatije i priznatije. U pitanju je Entoni Marsijal koji već godinama ne pronalazi formu i utisak je kao da je vrijeme za rastanak sa Mančester Junajtedom. Apenini bi bili dobar izbor za njega, pritom bi možda i prije sačekali ljeto kada bi ga dobili bez obeštećenja jer mu ističe ugovor.

Treći je golgeter Porta, Mehdi Taremi, za kojeg su ozbiljno zainteresovani. Postoje potrebe Simonea Inzagija da ekipa postiže još više golova i da to ne pada samo na pleća Markusa Tirama i Lautara Martineza, budući da Marko Arnautović i Aleksis Sančez to ne donose u dovoljnoj mjeri. Ali, čini se da do realizacije ovog transfera može doći tek na ljeto, jer Porto želi da ga zadrži, navode "Sportske".

