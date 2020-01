Interovo remek djelo: Eriksen stigao na Meacu

Transfer saga je okončana: Kristijan Eriksen je od danas novi igrač milanskog Intera sa kojim je potpisao ugovor do ljeta 2024. godine!

Eriksen dolazi iz Totenhema u transferu teškom samo 20.000.000 evra. Doduše, Inter će platiti i dodatnih 1.000.000 evra Eriksenovim bivšim klubovima kroz sredstva solidarnosti. Iako je to bila Totenhemova obaveza. Ipak, Spursi su uspjeli da natjeraju Intera da plati i taj milion. Takođe, Totenhemu ide i sav prihod od prjateljske utakmice koja je zakazana kao dio transfera.

Na kraju je Inter pristao na sve Totenhemove uslove. Nerazuri su počeli pregovore sa ponudom od samo 10.000.000 evra koja je rasla na 12.000.000, pa na 15.000.000, pa na 17.000.000 i na kraju na došlo do 20.000.000 evra na kojima je Totenhem insistirao. Doduše, uključeni su i neki bonusi tako da Totenhem neće sve dobiti odjednom.

| ANNOUNCEMENT Milano: your elegance is about to meet its match. https://t.co/5NPAw5M3Xj#WelcomeChristian #NotForEveryone pic.twitter.com/on6q0fIVvP