Investitor uz Čelik

Bez obzira na sve izvjesnije ispadanje iz BH Telecom Premijer lige BiH, strateški investitor iz Turske neće se povući iz Nogometnog kluba Čelik, tvrdi Asko Idrizović, menadžer kluba i čovjek od povjerenja Ajdina Olguna, vlasnika ulagačke kompanije "Han grup".

Razloga za odustajanje tvrde da nema. Iako jedan od postavljenih ciljeva u januaru, kada su zvanično preuzeli većinska prava nad klubom, nije ispunjen, ipak je mnogo više razloga za ostanak u priči koja za nekoliko godina treba dobiti evropski karakter.

"S obzirom na to koliko je investitor do sada uložio u Čelik za samo nekoliko mjeseci, bilo bi smiješno da se povuče. Vratio je veliki dio višegodišnjih nagomilanih dugovanja. Započet je reprogram, pokrenuti su mnogi projekti i bilo bi besmisleno da sada odustane od svega", tvrdi Idrizović.

Poraz u minulom sedmom kolu Lige za opstanak BH Telecom Premijer lige BiH u gostima kod GOŠK-a 0:1ostavio je pulenima trenera Edina Prljače tri kola prije kraja sezone samo matematičke šanse za opstanak, pa će, sve je izvjesnije, naredne sezone igrati u Prvoj ligi Federacije BiH.

"Mi smo klub preuzeli u trenutku kada je već bio pred ambisom i bilo je malo vremena i puno problema da se uradi nešto više u ovom trenutku. Ostale su te neke matematičke šanse, a ako ispadnemo u Prvu ligu FBiH, siguran sam u naš ekspresan povratak i onda u velikom stilu napadamo izlazak u Evropu kao što je to i planirano", dodao je Idrizović.

Uz početnu injekciju od 400.000 KM Turci su u Čelik do sada uložili, procjenjuje se, oko jedan milion KM, što je svakako jedan od glavnih razloga za nastavak priče bez obzira na rezultatski neuspjeh.

"Investitor je u ovu priču ušao sa namjerom da se napravi veliki klub, sa evropskim abicijama, a za to treba vremena. Već je napravljeno dosta toga i možemo reći na neki način da smo uspjeli. Prije svega ne treba zaboraviti da je klub bio pred stečajem, da su ulaganja omogućila dalji rad, doveli smo stvari u red i spriječili gašenje kluba. Uloženo je dosta truda, ali i novca i ne pada na pamet nikome da se povuče. Nastavljamo pozitivnu priču, slijedi formiranje akademije i sve ostalo što smo najavili, uključujući i gradnju terena. Problemi sa birokratijom u BiH takođe su nam otežali rad i moram priznati da je to investitora na neki način razočaralo. S obzirom na to da je vlasnik još nekoliko klubova širom Evrope, nigdje nije naišao na trakvu vrstu problema", naglasio je Idrizović.

Prokomentarisao je i poruke najvjernijih navijača. Na utakmici u Gabeli istakli su transparent na kojem je pisalo: "Tebi, starče, nećemo nikada okrenuti leđa, ali hoćemo igračima koji ne zaslužuju tvoj dres!"

"Ja znam da njih boli poraz, ali je investitoru još teže jer je uložio kapital. Zahvaljujem navijačima koji su nas podržali i prepoznali naš trud, ali i podsjećam sve one koji su nezadovoljni da smo za kratko vrijeme uvažavali i neke njihove želje poput one da ne angažujemo neke igrače sa kojima su ranije imali nesuglasice. Navijačima smo plaćali prevoz na gostujuće utakmice, davali slobodan ulaz, pa ih molim da i oni malo spuste loptu i pomognu nam da se vratimo jači i u velikom stilu tamo gdje je Čeliku i mjesto, a to je bh. elita", poručio je Idrizović.

Zbog kratkog vremena, blokada računa i sličnih problema u zimskoj pauzi investitor nije bio u mogućnosti dovesti željeni broj pojačanja.

"U ljetnom prelaznom roku sve će, vjerujemo, ići puno lakše. Stručni štab sa Edinom Prljačom ostaje do kraja sezone, a onda ćemo vidjeti šta i kako dalje", zaključio je Idrizović.

Rezultati sedmog kola Lige za prvaka: Željezničar - Zrinjski 2:2, Široki Brijeg - Krupa 5:0, Sarajevo - Radnik 3:1; Liga za opstanak: Sloboda - Vitez 2:0, Borac - Mladost 4:2, GOŠK - Čelik 1:0.

70 odsto osnivačkih i upravljačkih prava trenutno ima "Han grupa" u Čeliku, 20 odsto povjerioci, te po pet grad Zenica i NK Čelik

Raspored do kraja sezone

5. maj Čelik - Sloboda

12. maj Čelik - Vitez

19. maj Mladost - Čelik

Liga za prvaka

1. Zrinjski 29 19 6 4 50:25 63

2. Željezničar 29 18 6 5 46:25 60

3. Široki Brijeg 29 15 7 7 45:21 52

4. Sarajevo 29 15 5 9 50:23 50

5. Krupa 29 10 10 9 32:32 40

6. Radnik 29 10 8 11 28:34 38

1. Mladost DK 29 10 9 10 38:37 39

2. GOŠK 29 10 6 13 27:34 36

3. Borac 29 9 8 12 20:28 35

4. Sloboda 29 8 9 12 27:29 33

5. Čelik 29 7 4 18 27:58 25

6. Vitez 29 1 6 22 11:55 9