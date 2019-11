Iračanin je hit HNL-a: Ibra mu bio najbolji drug

Fudbaler Gorice Jiloan Hamad ima svega 28 godina, ali je njegov životni put takav da bi mnogi reditelji poželjeli da po njemu snime film jer, on je fudbaler, Kurd, rođen je u zatvoru, družio se sa Ibrahimovićem, a ima pravo nastupa za tri reprezentacije, od kojih je igrao za dvije.

Tako Hamad za 24.sata.hr otkriva svoju zanimljivu priču po kojoj je iz Iraka, preko Azerbejdžama, Sovjetskog Saveza, stigao u Švedsku.

"Moji roditelji su Kurdi, a ja sam se rodio u zatvoru! Moj otac je dobio ponudu za posao u Švedskoj pa su moji krenuli na put kroz Sovjetski Savez. Zapeli smo u Bakuu jer su tati morali provjeriti isprave, a cijeli proces se odužio na nekoliko mjeseci. Još je veći šok za moju porodicu bio kad su ih strpali u zatvor. Majku i sestru u ženski, a oca u muški. Cijela procedura oko papirologije se odužila pa sam se rodio u zatvoru.

Pričala mi je majka da je bilo odvratno, prepuno insekata koji su gmizali po zidovima", priča Hamad. Iako je nastupao za sve mlađe selekcije, kao i za reprezentaciju Švedske, odlučio je da, iako Kurd, zaigra za Irak, i to, kako kaže sa ponosom.

"Ja sam i Šveđanin i Iračanin. Majka je domaćica, otac me je pratio na utakmicama. Putovao je na svom biciklu. Nikada nisam imao markiranu opremu kao drugi dječaci. To me je naučilo da cijenim sve ono što danas imam. Otac mi se borio i u ratu kao kurdski pešmarenga, ali mene politika ne zanima. Ponosan sam što sam Kurd i što nastupam za Irak".

U Švedskoj mu je bilo lijepo. Bio je projekat saveza i samo su ga nijanse dijelile od toga da se nađe na spisku za Svjetsko prvenstvo 2018. godine.

"Najviše sam se družio s Balkancima. Imam u Hrvatskoj puno prijatelja. Danas sam u sjajnim odnosima sa Zlatanom Ibrahimovićem. Nikad neću zaboraviti kad sam kao golobradi klinac igrao za Malme, a na prijateljsku nam je utakmicu došao Milan, moj omiljeni klub. Ibra me nakon utakmice pozvao u Milanovu svlačionicu i upoznao sa Gatuzom, Tiagom Silvom... Ma sjajan tip", kaže Hamad. Poslije igara u Malmeu, Hamarbiju, Hofenhajmu, Inčeonu, odlučio se za hrvatsku ligu i Goricu.

"HNL je za klasu bolji od švedske lige. Bundesliga je "top-level", o tome ne treba ni raspravljati, ali HNL nije daleko. Kramarić mi je čestitao na dolasku u Goricu, ali nije mu bilo jasno zbog čega sam došao ovde".