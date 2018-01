Irfan Jašarević: Nisam zvijezda, ali sam pojačanje

Nisam zvijezda, ali sam sigurno pojačanje i to želim da pokažem na terenu, rekao je fudbaler Irfan Jašarević, koji je napustio Krupu u transferu vrijednom 300.000 KM i potpisao ugovor na četiri godine sa švedskim Dalkurdom.

Nakon godinu i po provedenih u Krupi i odigranih 46 utakmica u svim takmičenjima Jašarević je otišao u inostranstvo sa ciljem da jednog dana zaigra u nekoj od najjačih liga na Starom kontitentu. Sjajne igre u dresu Banjalučana privukle su pažnju ljudi iz Dalkurda, koji je prošle sezone izborio plasman u prvu ligu.

"Već na prvu sam vidio da je klub veoma ogranizovan, kao što je i Krupa, i jedva čekam da počnu pripreme i utakmice. Učiniću sve da opravdam povjerenje. Prelazak u Švedsku je svakako iskorak u karijeri i odavde ću imati mnogo više šanse da završim u nekoj od najjačih liga. Moje je da radim i sve ostalo će sigurno doći", izjavio je 22-godišnji defanzivac.

Jašarević će imati dovoljno vremena da se privikne na život u Švedskoj jer prvenstvo počinje 1. aprila, iako će ranije početi takmičenje u tamošnjem kupu, i to već 18. februara, kada novopečeni prvoligaš gostuje Malmeu.

"Već od prvog dana mi je rečeno da na meni nema pritiska i da samo radim onako kako znam. Kao i svima, tako i meni treba vremena da se adaptiram. Svima je jasno da je ovdje mnogo hladnije i da je hrana drugačija. Treba mi malo vremena, a ono što me posebno raduje je to što su me svi u klubu odlično primili", kazao je doskorašnji fudbaler Krupe.

Bivši klub ostavlja u borbi za plasman u Ligu za prvaka BiH u BHT Premijer ligi BiH, ali i u polufinalu Kupa BiH i Kupa RS. Kaže da nema riječi kojima bi na pravi način opisao period koji je proveo u redovima tima iz Krupe na Vrbasu.

"Krupa je bila veliki plus u mojoj karijeri i svima u klubu želim mnogo sreće ne samo u nastavku ove sezone. Želim da zahvalim svima u klubu koji su postali moja porodica. Skoro pa smo obezbijedili plasman u Ligu za prvaka, a vjerujem da igrači imaju kvalitet kako bi osvojili trofej u Kupu BiH", zaključio je Jašarević, koji je prelaskom u Švedsku postao prvi veliki transfer u istoriji Banjalučana, koji će osim obeštećenja od 300.000 KM dobiti i 15 odsto od eventualnog narednog transfera defanzivca, koji je u karijeri igrao još za Vitez i Travnik.