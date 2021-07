Isplivali snimci na kojima Peres govori: Ronaldo je idiot, Raul i Kasiljas prevare

Skandal pod nazivom "Florentino Peres" drma Madrid i najveći klub na svijetu – Real. Naime, juče su isplivali audio-snimci iz 2006. godine, u kojima aktuelni predsjednik Real Madrida Florentino Perez naziva Raula Blanka i Ikera Kasiljasa "najvećim prevarama Reala". Dan poslije, stigli su novi inkriminišući materijali.

U audio snimcima, koji su se pojavili u španskom "El Konfidensalu", a koji potiču iz 2006. godine tokm njegovog prvog mandata, Peres je u nekoj od izjava Raula i Kasiljasa nazvao prevarama, Međutim, dan nakon toga, isti list je objavio nove problematične riječi predsjednika "kraljevskog kluba".

One su iz 2012. i čuje se kako Florentino Kristijana Ronalda i Žozea Murinja, dvije velike zvijezde svjetskog fudbala koji su ostavili dubok trag na 'Santjago Bernabeuu', naziva egoistima i idiotima.

"Kristijano Ronaldo je lud. On je idiot i bolestan čovjek. Pomislite da je normalan, a onda shvatite da nije jer normalan čovjek to ne bi radio. On je čovjek sa velikim egom, razmažen je. Radi šta hoće", rekao je navodno Peres i potom se dokačio i Murinja.

"Žorž Mendeš ne kontroliše Kristijana, baš kao što ne kontroliše ni Murinja. Nula uticaja. To su momci sa ozbiljnim egom, obojica su razmaženi i ne vide realnu sliku jer su mogli da zarade mnogo više novca da su pristupačniji. Njih dvojica su nenormalni jer govorimo o ogromnom novcu za prava na fotografije. Takođe, sa licima koje imaju i tim prkosnim izrazom da ih niko ne voli, publicitet je suprotan."

Čovek koji je obilježio 21. vek u Realu očigledno je imao nešto protiv protugalskih igrača.

"(Fabio) Koentrao je još jedan fudbaler bez mozga. Real Madrid ih je 'pojeo'. Koentraa je pojeo pritisak. On je s**nje igrač", rekao je Peres.

Na snimcima koji su se juče pojavili Peres govori:

"Bekam je dobar i veoma pametan momak. Zarađuje nam oko 30 miliona evra godišnje. Ronaldo (Luis Nazario da Lima, prim.aut) takođe. Zidan dobija 25 miliona. A onda to uporediš da Raulom koji ne donosi baš ništa. Ni dres, ni medijsku pažnju. Uz to, on je loš čovjek. Uništava klub, loše utiče na moral igrača".

On se tom prilikom dotako i legendarnog golmana kluba Ikera Kasiljasa.

"Navijači ga obožavaju a ja ne znam zašto. Brane ga i vole. On je jedna prevara, a Raul druga. To su dvije najveće prevare Real Madrida", rekao je tada Florentino.

Očekivano, sve to je izazvalo veliki potres u španskoj sportskoj javnosti, a nedugo nakon objavljivanja tih detalja oglasio se najveći klub na svijetu - saopštenjem.

"Objavljeni cictati su dio razgovora koji je tajno snimio gospodin Hose Antonio Belan i koji već godinama bezuspješno pokušava da ih proda. Čudi što ih El Konfidensial objavio danas, s obzirom koliko je vremena od toga prošlo. Svakako, to su izolovani citati koji su bili dio razgovora, i potpuno su izvučeni iz konteksta".

Perez smatra da je osnovni razlog pravljenja ove afere taj što je on bio jedan od glavnih inicijatora (propalog) projekta Superlige.

"Činjenica da su objavljeni sada, mnogo godina poslije tog razgovora, pokazuje da je to učinjeno zbog toga što sam bio jedna od pokretačkih snaga Superlige. Kompletna stvar je sada u rukama mojih advokata koji će odlučiti o daljim koracima", dodaje se u saopštenju Real Madrida.

(RTS)