Istorijski momenat za klubski fudbal: Svjetsko prvenstvo od 32 ekipe

Poslije UEFA, koja će od sezone 2024/25 potpuno izmijeniti format Lige šampiona, ali i Lige Evrope i Lige konferencija, i FIFA će uvesti inovacije, pa će na kraju te sezone biti organizovano i prvo Svjetsko klupsko prvenstvo po novom formatu.

Ono će biti po prvi put organizovano u Sjedinjenim Američkim Državama 2025. godine, a već se znaju i mnogi učesnici, dok još neki klubovi imaju šanse da se dokopaju mjesta na premijernom Svjetskom prvenstvu u novom formatu, gdje će biti ukupno 32 ekipe.

Do sada je 19 ekipa obezbijedilo mjesto na Svjetskom prvenstvu, a u narednim danima ćemo vjerovatno dobiti i nove učesnike, jer neki od njih imaju ključne utakmice pred sobom.

Kako izgleda raspored ekipa na Svjetskom prvenstvu po kontinentima ?

Evropa - 12 ekipa

Azija - četiri ekipe

Afrika četiri ekipe

Konkakaf (Sjeverna i Srednja Amerika) - četiri ekipe + mjesto za domaćina iz SAD

Južna Amerika - šest ekipa

Okeanija - jedna ekipa

Ko je do sada obezbijedio i ko može da obezbijedi mjesto na SP ?

Iz Evrope su mjesto obezbijedili Mančester Siti, Real Madrid i Čelzi kao tri posljednja šampiona Evrope. Preko UEFA rang liste su to učinili Bajern Minhen, PSŽ, Inter, Porto i Benfika.

Šansu iz Italije čekaju Napoli, Lacio i Juventus, a Juve ima trenutno najveće šanse, jer Lacio mora da stigne najmanje do finala, a Napoli da pobijedi bar još dva meča do kraja nokaut faze LŠ.

Šansu iz Španije čekaju Atletiko Madrid, Barselona i Real Sosijedad. Trenutno najveće šanse ima Atletiko Madrid i on je u prednosti, dok Barselona mora da dođe do polufinala LŠ, uz nadu da će i Atletiko i Real Sosijedad da ispadnu prije toga, dok Sosijedad mora da osvoji LŠ, da bi bio u prilici da dođe do Svjetskog prvenstva.

Šansu iz Njemačke pored Bajerna imaju i Borusija Dortmund i Lajpcig. Dortmund je trenutno na pol poziciji, jer Lajpcig mora da stigne najmanje do polufinala, da bi imao šansu da obezbijedi SP.

Pošto je na Svjetskom prvenstvu uvedeno pravilo da iz Evrope mogu da budu maksimalno dvije ekipe iz jedne zemlje, trenutno šansu ima Salcburg, koji je ispao iz Lige šampiona, ali je trenutno na 18. mjestu rang liste i ukoliko titulu ne uzmu PSV, Arsenal ili Kopenhagen, Salcburg će igrati na SP.

Iz Azije su se kvalifikovali Al Hilal (Saudijska Arabija), za koji igraju naši Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković Savić, kao i Urava Reds iz Japana. Ostali koji čekaju šansu su Jeonbuk Motors (Južna Koreja), Ulsan (Južna Koreja) i Al Nasr (Saudijska Arabija) u kojem je Kristijano Ronaldo.

Iz Afrike su mjesto obezbijedili Al Ahli iz Egipta i Vidad iz Maroka, kao i Mamelodi iz Južne Afrike i Esperans iz Tunisa.

Kada je region Sjeverne i Centralne Amerike u pitanju, odatle su mjesto obezbijedili Monterej (Meksiko), Sijetl Saunders (SAD) i Leon (Meksiko), četvrto mjesto će dobiti osvajač Kupa šampiona za 2024. godinu.

Iz Južne Amerike su mjesto obezbijedili Palmeiras, Flamengo i Fluminenze. Jedno mjesto će pripasti osvajaču Kopa Libertadoresa za 2024. godine, ali trenutno su u najboljoj situaciji Boka Juniors, River Plejt i Olimpija iz Paragvaja, ali tek treba da se odigra čitav turnir.

Iz Okeanije je Ouklend siti sa Novog Zelanda klub koji je obezbedio mjesto kao najbolji na rang listi.

(Telegraf)

